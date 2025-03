Zidane - Griezmann : L'accord secret ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contrairement à Olivier Giroud, Antoine Griezmann ne sera pas honoré au Stade de France en marge de la venue de la Croatie. Officiellement, Philippe Diallo et Didier Deschamps ont évoqué un problème de planning, mais Djibril Cissé n'écarte pas la possibilité que le joueur de l'Atlético de Madrid ait préféré éviter cette cérémonie afin de conserver la possibilité de revenir en Bleus.

Dimanche soir au Stade de France, Olivier Giroud sera honoré pour son immense carrière en équipe de France. A l'occasion du match contre la Croatie, l'ancien attaquant de Chelsea, qui a pris sa retraite internationale en juillet dernier, recevra donc un bel hommage.

Giroud honoré, pas Griezmann

Cela aurait également pu être le cas pour Antoine Griezmann, officiellement retraité depuis septembre dernier. Cependant, ce ne sera pas le cas, officiellement pour des raisons d'emplois du temps selon Didier Deschamps et Philippe Diallo. Mais une autre raison est évoquée par Djibril Cissé.

Un accord secret pour son retour ?

Interrogé sur un possible accord secret afin qu'Antoine Griezmann puisse être rappelé, l'ancien attaquant de l'OM valide cette théorie. « On peut le voir comme ça. Ça peut être une façon de voir. S’il vient et qu’il tire ça révérence, ça veut dire que c’est fini pour de bon. Parce que faire un retour après, c’est compliqué. Donc on peut le voir comme ça », estime Djibril Cissé sur le plateau de L'EQUIPE de Greg, avant qu'Ambre Godillon apporte une précision : « Je pense que c’est pour Zizou. Je m’accroche à Zinedine Zidane qui pourrait le faire revenir. »