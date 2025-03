PSG : «Le seul club où il veut signer», l'ultimatum est lancé dans la presse !

Thomas Bourseau

Les prolongations de contrat se sont enchaînées ces dernières semaines en coulisses au PSG et ont toutes été annoncées en simultané au tout début du mois de février. Mais Gianluigi Donnarumma n'a pas été inclus dans cette fête, faute d'accord convenu avec le club parisien à ce sujet. Et pourtant, c'est l'unique contrat que le gardien italien souhaite signer selon son agent.

Le vendredi 7 février dernier, le Paris Saint-Germain annonçait les prolongations de contrat de Vitinha, de Nuno Mendes, d'Achraf Hakimi et de Luis Enrique jusqu'en 2029 pour les joueurs et 2027 pour le coach espagnol. Gianluigi Donnarumma communiquait quelques jours plus tôt au terme de la victoire parisienne à Stuttgart (4-1) son souhait de rallonger son aventure entamée en 2021 au PSG.

«Ici c'est ma maison»

Pour Sky Sport, le gardien de 26 ans comparait le PSG à son foyer. La situation contractuelle de Gianluigi Donnarumma n'est pas encore réglée, son bail expirant en juin 2026. Mais le principal intéressé garde tout de même espoir. « Oui, j'espère rester ici, prolonger, parce que ici c'est ma maison. Je me sens très bien ici et j'espère continuer à faire du bon travail ici ».

«La priorité, c'est de prolonger à Paris»

Au Paris Saint-Germain, il semble être question d'un intérêt à l'égard de Lucas Chevalier. Le portier du LOSC appelé une nouvelle fois par Didier Deschamps en équipe de France remplirait les critères de recrutement du PSG : jeune talent issu de la formation française. Enzo Raiola, agent de Gianluigi Donnarumma, a cependant fait part de la volonté de fer de son client concernant son avenir. « On doit faire les choses bien dans l'intérêt du joueur. Mais c'est le seul club où Gianluigi veut signer. On va voir comment ça se termine, mais la priorité, c'est de prolonger à Paris ».