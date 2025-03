OM : Un joueur du PSG va à Marseille, sa vie change !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Peu avant l'ère qatarie, le Paris Saint-Germain avait déjà brillé au Vélodrome, notamment lors d'une victoire mémorable en 2008. Menés 2-1 à la mi-temps, les Parisiens avaient renversé l'OM grâce, notamment, à un doublé de Guillaume Hoarau. Cette performance a marqué un tournant dans la carrière du Réunionnais, interrogé avant le Classique de dimanche.

Le Paris Saint-Germain n’a pas attendu l’arrivée du Qatar pour repartir du Vélodrome avec les trois points. Si le large succès de 2003 a marqué les esprits grâce au récital de Ronaldinho (0-3), le club de la capitale avait également décroché une très belle victoire cinq années plus tard (2-4), et ce alors que l’OM menait au score à la mi-temps (2-1) grâce à des buts de Peguy Luyindula, Jérôme Rothen et Guillaume Hoarau par deux fois. Une rencontre qui a tout changé pour le Réunionnais.

« Un impact énorme sur la suite de ma carrière »

« La victoire 4-2 au Vélodrome me suit toujours ! Dans l’esprit des gens, mon nom est associé à ce doublé. En tant que joueur, marquer deux buts lors de son premier Classique m’a fait ressentir beaucoup d’émotion. Cela a eu un impact énorme sur la suite de ma carrière », s’est souvenu Hoarau sur le site du PSG.

« Marquer un doublé à Marseille, en tant que joueur du Paris Saint-Germain… au-dessus, c’est le soleil ! »

Cette année-là, Guillaume Hoarau disputait sa première saison avec le PSG, héritant du numéro 9 de Pauleta. Un doublé à Marseille quelques mois après son arrivée était alors la meilleure manière de se faire adopter par les supporters parisiens. « Il m’a permis de me faire un nom et de m’imposer vraiment dans ce club. Marquer un doublé à Marseille, en tant que joueur du Paris Saint-Germain… au-dessus, c’est le soleil ! », s’enflamme-t-il.