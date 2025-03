Rabiot - OM : L’aveu étonnant au PSG

Axel Cornic

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille se déplacera au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain, dans l’un des rendez-vous les plus attendus de la saison. Un match particulier pour Adrien Rabiot, qui va retrouver pour la première fois son ancien stade depuis sa signature chez le rival.

Formé au PSG, Adrien Rabiot a décidé de partir libre après notamment avoir été mis au placard par la direction. Et après un passage à la Juventus, il est une nouvelle fois parti à la fin de son contrat, avec une signature qui a fait beaucoup de bruit cet été.

Rabiot le Marseillais revient à Paris

L’international français a en effet signé à l’OM, où il est d’ailleurs rapidement devenu un indispensable dans le dispositif de Roberto De Zerbi. Un choix qui a surpris tout le monde, parce que Rabiot était tout de même annoncé dans des nombreux gros clubs européens comme Arsenal ou le Bayern Munich, qui étaient qualifiés pour la Ligue des Champions. Mais ce n’est pas tout, parce que son passé au PSG a évidemment fait l'objet de nombreux débats, avec donc des retrouvailles sous pression pour le Classico de ce dimanche soir.

« Je crois que je n'étais pas sifflé au Bernabeu. C'était formidable... »

Depuis quelques jours, on annonce en effet un véritable enfer à Adrien Rabiot pour son retour au Parc des Princes et ce samedi, Luis Enrique n’a pas pu échapper aux questions sur ce sujet. « Je ne me souviens pas, je crois que je n'étais pas sifflé au Bernabeu. C'était formidable... » a expliqué le coach du PSG en conférence de presse, faisant référence à sa propre expérience d’ancien joueur du Real Madrid et du FC Barcelone. « On pourrait beaucoup débattre là-dessus. J'ai du respect pour tous les adversaires. Rien à dire de plus. Les lois et les règles doivent s'appliquer à tout le monde ».