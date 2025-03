Transferts : Une star sur le départ, c’est le feu au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après la rencontre face à Liverpool, le clan Donnarumma prévient ! Son agent Enzo Raiola a pris la parole pour rappeler son désir de prolonger son contrat au PSG. Une sortie en forme de coup de pression, alors que les discussions seraient à l'arrêt. Mais pour Loïc Tanzi, à l'origine de cet entretien, cette signature n'est pas gagnée.

Gianluigi Donnarumma reste un héros en danger. Vaillant face à Liverpool mardi soir, le portier du PSG reste une star fragilisée par sa situation contractuelle. Lié au club parisien jusqu’en juin 2026, l’Italien est encore très loin d’une prolongation. Les négociations seraient à l’arrêt, et certaines rumeurs évoquent un intérêt du PSG pour Lucas Chevalier (LOSC). Malgré ces bruits de couloir, l’agent de Donnarumma a réaffirmé son souhait de rester à Paris.

Le clan Donnarumma annonce la couleur

« La priorité, c’est de prolonger au PSG. Les discussions sont positives, même si nous n’avons pas encore d’accord. On discute, il reste encore un an et demi de contrat, donc on a du temps. On cherche une solution. Bien sûr ! Il n'y a aucune rupture avec le club. On prend le temps qu'il faut. On doit faire les choses bien dans l'intérêt du joueur. Mais c'est le seul club où Gianluigi veut signer. On va voir comment ça se termine, mais la priorité, c'est de prolonger à Paris » a confié Enzo Raiola.

« Il faut qu’il signe avant la fin de la saison, sinon… »

Mais pour Loïc Tanzi, cette signature est loin d’être assurée. « Son match à Liverpool ? Ça n’a pas d’incidence. Je ne pense pas que le PSG juge sur un match raté ou réussi de Donnarumma. Je pense que c’est sur toute une saison. Et la volonté de certaines personnes au sein du club est de clairement changer de gardien et d’aller prendre Chevalier la saison prochaine. Luis Campos propose des contrats avec des parts variables donc ça fait que les joueurs gagnent moins d’argent s’ils jouent moins au départ. Donc il ne veut pas signer sans qu’il ait la certitude qu’il sera numéro un la saison prochaine. On voit à travers ce coup de pression de Raiola qu’il veut que ça avance un peu plus vite. Il faut qu’il signe avant la fin de la saison, sinon… » a déclaré le journaliste de L’Equipe sur le plateau de L’Equipe de Greg.