PSG : L'OM va provoquer un coup de tonnerre à Paris ?

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, l'OM de Roberto De Zerbi va affronter le PSG de Luis Enrique au Parc des Princes. Alors que le club parisien est invaincu en Ligue 1 depuis le début de la saison, les Marseillais ne sont pas du tout en ballotage favorable avant cette rencontre. D'autant qu'ils n'ont battu le PSG de Nasser Al-Khelaïfi à Paris qu'une seule fois. Selon vous, l'OM va-t-il renverser son grand rival ce dimanche ? A vos votes !

En clôture de la 26ème journée de Ligue 1, le PSG et l'OM vont s'affronter au Parc des Princes. Ce duel est très attendu pour plusieurs raisons. D'une part, pour la grande rivalité existante entre les deux équipes depuis de longues années. D'autre part, parce que le PSG et l'OM occupent les deux premières places du championnat. L'écurie rouge et bleu étant leader avec 65 points, tandis que son dauphin marseillais compte 49 unités.

L'OM est à la peine

Ce Classique arrive au pire des moments pour l'OM, et ce, parce qu'il traverse une période un peu compliquée sur le plan sportif. En effet, les hommes de Roberto De Zerbi ont perdu deux de leurs trois derniers matchs : contre Auxerre (3-0, le 22 février) et face à Lens (0-1, le 8 mars). Au contraire, le PSG excelle depuis le début de l'année 2025. Invaincu en Ligue 1 et en Coupe de France, le club de la capitale se montre impitoyable sur la scène nationale, infligeant des corrections à ses adversaires. Et ce mardi soir, le PSG de Luis Enrique a éliminé le grand Liverpool - classé 1er de la saison régulière de la Ligue des Champions - en huitième de finale.

Le PSG marche sur l'eau

Le PSG est donc le grandissime favori avec son duel face à l'OM ce dimanche soir. D'ailleurs, le club de la capitale n'a perdu qu'une fois à domicile face à son grand rival depuis le rachat de QSI en 2011. C'était le 13 septembre 2020.

A votre avis, l'OM peut-il réitérer cet exploit face à ce PSG ?