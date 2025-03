40M€ : Le PSG a signé un joueur «extraordinaire»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du dernier mercato estival en provenance de l'Eintracht Francfort pour 40M€, Willian Pacho s'est tout de suite imposé comme un titulaire indiscutable du onze-type de Luis Enrique. Et alors que le défenseur équatorien a rendu une nouvelle copie très convaincante mardi soir à Liverpool, Pierre Ménès ne tarit pas d'éloges à son sujet.

Et si le PSG avait signé le coup parfait l'été dernier avec le recrutement de Willian Pacho ? Le défenseur central de 23 ans est arrivé en provenance de l'Eintracht Francfort pour 40M€ avec l'étiquette de joueur quasi-inconnu, et il a réussi à faire taire tous les sceptiques au fil des mois. Pacho s'est en effet imposé comme un élément incontournable du PSG, comme en témoigne sa nouvelle performance très convaincante de mardi soir sur la pelouse de Liverpool en 8e de finale retour de la Ligue des Champions (victoire 1-0 et qualification du PSG aux tirs au but).

« Il a quelque chose d'extraordinaire »

Dans une vidéo diffusée sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès encense Willian Pacho et se lâche sur les qualités du défenseur équatorien du PSG : « Il a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il ne surjoue jamais. Il ne va jamais tenter quelque chose d'invraisemblable avec le ballon, parce qu'il n'en est certainement pas capable », constate l'ancien consultant de Canal +, bluffé par les performances et la régularité de Pacho au PSG.

« Extrêmement complémentaire de Marquinhos »

« Sur le plan défensif, il est d'une intransigeance et d'une rigueur étonnantes. Il y avait quelques matchs ces derniers temps où il avait laissé paraitre quelques faiblesses. Mais là, à Liverpool il a été impeccable et extrêmement complémentaire de Marquinhos », poursuit Pierre Ménès. Reste désormais à savoir si Willian Pacho continuera à se montrer aussi convaincant pour la suite de la campagne européenne du PSG.