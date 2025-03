PSG : Pierre Ménès confirme un grand danger

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions mercredi soir, le PSG aura un nouveau rendez-vous important dès ce week-end avec le match face à l'OM dimanche en clôture de la 26ème journée de Ligue 1. Le club de la capitale a demandé à ses supporters d'éviter les débordements lors de la réception des Marseillais puisque beaucoup se réjouissent déjà du retour au Parc des Princes d'Adrien Rabiot. Pierre Ménès confirme aussi que les risques pour que la situation dégénère sont élevés.

A deux jours du Classique, le PSG a appelé ses supporters au calme et à la retenue car on craint un arrêt du match. Le personnel du club de la capitale s'attend déjà à tous les scénarios possibles en ce qui concerne les incidents. Depuis des mois, les supporters parisiens attendent avec impatience le retour d'Adrien Rabiot au Parc des Princes et l'ambiance risque d'être électrique. Tout semble indiquer qu'il y aura des débordements...

Une fête gâchée par les supporters du PSG ?

Sur le plan sportif, l'OM tentera de faire mieux que lors du dernier Classique, perdu au Vélodrome 3-0. Il faudra surtout se préparer à une grosse bagarre entre les deux premiers du classement de Ligue 1 qui pourrait être interrompue par la colère des supporters. « J’ai bien lu la supplique du club parisien pour éviter les chants et les banderoles insultantes. Tout le monde sait que le Parc des Princes est plus sous la surveillance des autorités que les stades en province. Il ne faudrait pas que le comportement des supporters parisiens ternisse la saison exceptionnelle que réalisent Luis Enrique et ses joueurs » avertit Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.

L'OM devra se préparer au pire

Même la maman d'Adrien Rabiot a été évoquée et pourrait être la cible des supporters parisiens, ce qui signifie bien que cette rencontre sent la poudre. « Donc si mon appel du calme, dont certainement les supporters du PSG se foutent éperdument, pouvait aussi être un peu entendu, et qu’au contraire ils pouvaient amener une réponse intelligente à cette rivalité totalement débile, j’en serais heureux. Mais très franchement, je n’y crois pas une seconde malheureusement » poursuit Pierre Ménès.