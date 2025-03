Transfert à 20M€ : Donnarumma répond au PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Malgré la présence de Gianluigi Donnarumma, le PSG a tout de même décidé de dépenser 20M€ pour s’attacher les services de Matvey Safonov en provenance de Krasnodar l’été dernier. Ce qui pourrait être perçu comme un signal négatif par l’international italien, mais son agent, Enzo Raiola, a assuré qu’il comprenait la décision du club de la capitale.

En concurrence avec Keylor Navas à son arrivée en provenance de l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma a vu une nouvelle menace débarquer au PSG l'été dernier.

«C'est normal pour un club important comme le PSG»

« Honnêtement, c'est normal pour un club important comme le PSG d'avoir un autre gardien important », a confié Enzo Raiola, agent de Gianluigi Donnarumma, à L'Équipe. « On ne sait jamais ce qu'il peut arriver au numéro 1. Safonov a joué quand Donnarumma en avait besoin, et c'est normal. Il peut se passer beaucoup de choses dans une saison. »

«C'est le seul club où Gianluigi veut signer»

Au cours de cet entretien, Enzo Raiola a confirmé la volonté de Gianluigi Donnarumma de rester et de prolonger son contrat avec le PSG : « Bien sûr ! Il n'y a aucune rupture avec le club. On prend le temps qu'il faut. On doit faire les choses bien dans l'intérêt du joueur. Mais c'est le seul club où Gianluigi veut signer. On va voir comment ça se termine, mais la priorité, c'est de prolonger à Paris. »