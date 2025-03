Transferts : «Beaucoup d’argent», une star déballe tout sur l’offre du PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lors d'un entretien accordé à la presse espagnole ce samedi, James Rodriguez est revenu sur son transfert au Real Madrid. Au sortir d'une Coupe du monde réussie, l'international colombien avait été contacté par de nombreuses équipes comme le PSG. Mais dans ce dossier, le discours de Florentino Perez a été décisif.

Durant ses premières années de règne dans la capitale, QSI avait tenté de recruter James Rodriguez, révélé à l’AS Monaco. En 2014, le PSG avait discuté longuement avec son entourage et lui avait même transmis une offre officielle. « City et le PSG m'ont proposé beaucoup d'argent » a révélé l’international colombien au cours d’un entretien accordé au journaliste Edu Aguirre. Mais après la Coupe du monde, le milieu de terrain avait fini par donner son accord au Real Madrid.

James Rodriguez a choisi « la gloire »

Ce samedi, il a évoqué ses motivations. « Florentino m'a dit : Que veux-tu ? La gloire ou l'argent ? ». C’est pour ça que j’ai signé à Madrid. Lors du deuxième ou troisième match de la Coupe du monde, Mendes (son agent NDLR) m'a dit que Madrid me voulait mais avait peur que je perde ma concentration. J'ai dit : "Quoi ?" et j'ai marqué un but contre le Japon et deux contre l'Uruguay, c'était l'inverse. J'ai mieux joué » a déclaré James Rodriguez.

« J'ai bien fait les choses »

A cette époque, le joueur était alors considéré comme l’un des grands espoirs du football mondial. « J'étais en compétition pour le Ballon d'Or avec quelques grands : Cristiano et Messi, Iniesta, Xavi, Suárez... Ribéry, Robben, imaginez, et j'ai terminé huitième en 2014 » a-t-il lâché. James Rodriguez restera trois ans au Real Madrid. Malgré les difficultés qui ont accompagné ces derniers mois en Espagne, le joueur conserve un excellent souvenir de son passage. « À Madrid, on m'aime toujours beaucoup, on me demande pourquoi je suis parti, ça veut dire que j'ai bien fait les choses, que j'ai joué à un très haut niveau. Avant, en 2014, je jouais et ensuite je réfléchissais, maintenant c'est l'inverse » a-t-il déclaré.