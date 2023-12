«Je voulais la gloire»… Le PSG se fait recaler au mercato

Thibault Morlain

Depuis l’arrivée de QSI, le PSG n’hésite pas à dépenser des millions d’euros pour faire venir certaines des plus grandes stars du football. Avec cette puissance financière, le club de la capitale dispose d’un énorme avantage et parfois, le PSG se fait recaler sur le marché des transferts. C’est notamment ce qui est arrivé avec James Rodriguez.

Pour le PSG, porté par le Qatar, l’argent n’est pas vraiment un problème quand il s’agit de faire signer un joueur. Mais parfois, cela n’est pas suffisant. En effet, au-delà de l’aspect financier, d’autres détails entrent en compte dans la réflexion de certains. Et c’est notamment ce qui a amené James Rodriguez à éconduire le PSG. Passé par le FC Porto, le Colombien avait rejoint l’AS Monaco en 2013. Il ne sera finalement resté qu’une saison puisque le milieu offensif s’est par la suite engagé au Real Madrid. C’est à ce moment que James Rodriguez avait la possibilité de signer au PSG, mais ce n’était pas ce qu’il voulait…



Les cracks du PSG affolent déjà le mercato ? https://t.co/sO0MH9WxyN pic.twitter.com/i64B8ltfBz — le10sport (@le10sport) December 4, 2023

« Le PSG et Manchester City me voulaient »

A défaut de rejoindre le Real Madrid en 2014, James Rodriguez aurait donc pu signer au PSG. Mais malgré l’argent proposé à Paris, le Colombien a fait un autre choix de carrière en optant pour la Casa Blanca. « Le PSG et Manchester City me voulaient, mais je voulais la gloire, je voulais le Real Madrid. Il n’y a rien comme le Real Madrid. Les offres de Manchester City, du Real Madrid et du PSG sont arrivées ensemble. Le PSG et City offraient un plus gros contrat et au final, ce qui m’a convaincu, c’est le président ».

« Qu’est-ce que tu veux ? L’argent ou la gloire ? »