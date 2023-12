Mercato : Une star refuse le pactole au PSG et déballe tout

Thibault Morlain

Recruté par l’AS Monaco en 2013 en provenance de Porto, James Rodriguez ne sera resté qu’une saison en Ligue 1. En 2014, le Colombien a mis les voiles, s’engageant avec le Real Madrid. Mais voilà qu’il aurait pu continuer son aventure en France. En effet, le PSG lui avait visiblement offert un énorme contrat, mais ce n’était pas ce que voulait James Rodriguez.

A l’été 2014, le Real Madrid n’a pas hésité à lâcher 80M€ pour recruter James Rodriguez. Débarqué en provenance de Monaco, le Colombien a récupéré le numéro 10 chez les Merengue. Un rêve devenu alors réalité pour James Rodriguez qui a préféré écouter son coeur plutôt que l’argent notamment du PSG…



PSG : La presse espagnole en rajoute une couche pour le transfert de Mbappé https://t.co/EAwavq4Ckn pic.twitter.com/3VLOHywPP2 — le10sport (@le10sport) December 3, 2023

« Le PSG et City offraient un plus gros contrat »

Sur Twitch , James Rodriguez a raconté comment il avait atterri au Real Madrid plutôt qu’au PSG ou à Manchester City. Le Colombien a alors fait savoir : « Le PSG et Manchester City me voulaient, mais je voulais la gloire, je voulais le Real Madrid. Il n’y a rien comme le Real Madrid. Les offres de Manchester City, du Real Madrid et du PSG sont arrivées ensemble. Le PSG et City offraient un plus gros contrat et au final, ce qui m’a convaincu, c’est le président ».

« Qu’est-ce que tu veux ? L’argent ou la gloire ? »