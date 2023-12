L’OM est prévenu pour ce transfert surprise

Hugo Chirossel

Toujours en difficulté en championnat, l’OM risque de passer à l’action lors du prochain mercato hivernal. Un latéral gauche est notamment espéré, afin de suppléer Renan Lodi. Dans cette optique, les dirigeants marseillais seraient intéressés par Kai Wagner, joueur de Philadelphie en MLS. Un dossier dans lequel ils ne sont pas seuls.

« C’est un latéral gauche qui joue à Philadelphie. En termes de rapport qualité prix, on ne pourra pas faire mieux . » Le mois dernier, sur le site de Football Club Marseille , Pierre Gerbeaud, journaliste pour Lucarne Opposée , avait donné une piste à l’OM. Comme l’a confié Pablo Longoria sur les ondes de RMC , les Olympiens veulent notamment s’attacher les services d’un latéral gauche cet hiver. En ce sens, Pierre Gerbeaud leur avait proposé Kai Wagner.

«Ce serait une sacrée bonne pioche»

« Ce serait une sacrée bonne pioche. Il n’a jamais été en sélection allemande mais il a du vécu. Il est notamment passé par les équipes de jeunes là-bas. Il est arrivé il y a quatre ans à Philadelphie. Ce n’est pas défensivement qu’il va s’exprimer le mieux mais il fera largement l’affaire. Tous ceux qui suivent la Ligue 1 s’accordent pour dire que Frankowski (Lens) c’est une bonne pioche, il jouait en MLS aussi, donc faire Wagner ça serait tenter comme une Frankowski », a ajouté Pierre Gerbeaud.

L’OM est dans le coup pour Kai Wagner