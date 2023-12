PSG : Le Real Madrid annonce la couleur à Mbappé !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid pourrait-il enfin boucler la venue de Kylian Mbappé après trois échecs cuisants en 2017, 2021 et 2022 ? La presse espagnole annonce une offensive du club merengue pour début 2024 avec une ultime offre qui serait à prendre ou à laisser. Du côté de Liverpool, il n’y aurait pas d’urgence pour le buteur du PSG.

Le Real Madrid n’est pas en phase de réflexion avancée pour son mercato estival de 2024. À en croire la presse étrangère, le futur recrutement d’Alphonso Davies semble être en très bonne voie. Mais ce ne serait pas tout. Alors que le feuilleton Kylian Mbappé bat son plein à quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, moment où l’attaquant du PSG sera libre de contractuellement se mettre d’accord avec le club de son choix vu que son bail au Paris Saint-Germain expirera en juin prochain, le Real Madrid bougerait ses pions.

Le Real Madrid prépare l’offre de la dernière pour 2024

Le Real Madrid a publié un communiqué début novembre dans lequel il était spécifié qu’il n’y avait aucune discussion en coulisses entre le club merengue et le clan Kylian Mbappé. Certes, dans la foulée de ce communiqué, le Real Madrid aurait pris la décision de définitivement se retirer de la course à la signature de Kylian Mbappé selon la Cadena SER. Mais il n’en serait rien. C’est en effet ce que Relevo a fait savoir vendredi. Une offensive lors du premier trimestre de 2024 est prévue pour Kylian Mbappé de la part du Real Madrid avec une offre contractuelle précise et non démentielle au vu des satisfactions apportées par l’effectif actuel et l’arrivée programmée d’Endrick en 2024. En outre, ce serait l’offre de la dernière chance du Real Madrid pour Mbappé : à prendre ou à laisser !

PSG : Un nouveau scénario est possible pour Mbappé https://t.co/YR3tTexs6W pic.twitter.com/wiYekPVQNH — le10sport (@le10sport) December 2, 2023

Liverpool toujours dans le coup, mais pas pressé pour Mbappé