PSG : Il annonce un coup de théâtre pour Mbappé !

Que fera Kylian Mbappé dans les prochains mois ? Partira-t-il du PSG ? Prolongera-t-il son contrat ? Pour l'heure, toutes les options sont sur la table. Il faudra vraisemblablement attendre 2024 pour en savoir plus sur ce dossier. Mais selon le journaliste Loïc Tanzi, nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle surprise dans ce feuilleton.

Ces derniers mois nous ont appris que rien n'était acquis dans le dossier Kylian Mbappé. Les certitudes s'envolent vite dans ce feuilleton, dont tout le monde connaît la fin. Car il ne fait pas de doute que Kylian Mbappé rejoindra, un jour, le Real Madrid. La question est de savoir quand. Alors que son contrat n'a toujours pas été prolongé au PSG, Mbappé pourrait s'engager avec le club espagnol au terme de cette saison. Mais comme le rappelle Loïc Tanzi, rien n'est gravé dans le marbre dans ce dossier. Surtout qu'un autre club pourrait tenter sa chance.

« Liverpool a une chance »

Il s'agit de Liverpool, qui surveille Kylian Mbappé depuis plusieurs années. Comme annoncé par le 10Sport.com en 2020, Jürgen Klopp avait pris son téléphone pour contacter directement l'entourage du joueur. « La relation entre lui, Liverpool et Klopp est là. Je pense qu'ils ont une chance. Si Madrid décide de le laisser partir et qu'ils ne veulent plus de lui, je pense que Liverpool a une chance » a confié Loïc Tanzi, journaliste pour L'Equipe.

Mbappé prêt à prolonger ?