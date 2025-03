PSG : Gros problème avec Désiré Doué ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si au cours des derniers mois, Désiré Doué a véritablement explosé sous les couleurs du PSG, l’ancienne pépite du Stade Rennais a parfois donné l’impression de surjouer. De quoi rappeler un passage à l’ancien adjoint de Bruno Genesio à Rennes. Le phénomène français avait alors été remplacé par son coach alors qu’il était entré en jeu quelques minutes plus tôt.

Il fait assurément partie des révélations de la saison. A seulement 19 ans, Désiré Doué s’affirme comme l’un des plus gros talents du football français. Mais si aujourd’hui, le natif d’Angers a connu sa première convocation en équipe de France, ses premiers mois du côté du PSG n’ont pas été simples pour autant.

Doué a parfois donné l’impression de surjouer

Après avoir vécu un gros transfert, l’ancien du Stade Rennais s’est montré discret à ses débuts à Paris. Une période d’adaptation on ne peut plus classique pour un jeune talent, surtout dans un club aussi important que le PSG. Parfois, Désiré Doué laissait l’impression de forcer, de surjouer et de trop miser sur ses qualités techniques. S’il a désormais trouvé son rythme de croisière, le jeune numéro 14 affichait déjà ce léger souci du côté de Rennes.

« Beaucoup de jeunes auraient pu s'écrouler »

« On avait eu des discussions intéressantes avec Bruno Genesio là-dessus. Il avait la perception que ''Dés'' était tellement sûr de lui qu'il pouvait être amené à déjouer », confie auprès de l’Equipe Pierre-Emmanuel Bourdeau, son ancien entraîneur avec la réserve du Stade Rennais. Bruno Genesio n’avait d’ailleurs pas hésité à remplacer Désiré Doué alors que ce dernier réalisait une entrée en jeu compliquée en avril 2023 face à l’OL. « Beaucoup de jeunes auraient pu s'écrouler, mais le coach l'a fait en connaissance de cause. Il savait que Désiré avait les outils pour gérer ça », affirme Philippe Bizeul, adjoint de l’actuel entraîneur du LOSC lors de son passage à Rennes.