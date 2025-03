PSG : Transfert surprise, il est à Paris !

Alexis Brunet

Cette saison, le PSG s’appuie sur Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov et Arnau Tenas au poste de gardien de but. Plus globalement, le club de la capitale possède cinq portiers sous contrat, avec Lucas Lavallée et Louis Moquet. Un sixième devrait bientôt s’agiter à la liste, puisque Renato Marin devrait rejoindre Paris l’été prochain. En tout cas, le joueur de l’AS Rome s’affiche déjà à Paris.

Face à Liverpool en huitième de finale retour de Ligue des champions, le PSG a pu compter sur un énorme Gianluigi Donnarumma. Le portier italien a multiplié les arrêts pour garder sa cage inviolée et il a impressionné lors de la séance de tirs au but en stoppant deux tentatives des Reds.

Le PSG aurait un accord avec Renato Marin

Gianluigi Donnarumma semble donc avoir enfin mis tout le monde d’accord au PSG, mais cela n’empêche pas les dirigeants parisiens de préparer l’avenir à ce poste. Selon de nombreuses sources italiennes, le club de la capitale aurait déjà un accord avec le portier de l’AS Rome Renato Marin pour une arrivée libre l’été prochain. Ce dernier s’engagerait alors jusqu’en 2030, devenant le sixième gardien sous contrat à Paris après Donnarumma, Safonov, Tenas, Lavallée et Mouquet.

Renato Marin s’affiche à Paris

En attendant que son arrivée au PSG soit officialisée, Renato Marin se familiarise déjà avec sa nouvelle ville. Sur son compte Instagram, le portier a signalé sa présence à Paris en postant une photo de la Tour Eiffel en story. Pour le moment, rien n’est encore officiel, mais difficile de ne pas prendre ceci comme un nouvel indice.