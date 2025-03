Transferts : Le Real Madrid a trouvé son prochain crack !

Alexis Brunet

L’été prochain, il y a de grandes chances pour que le Real Madrid se renforce en défense. Le club espagnol a eu beaucoup de problèmes dans ce secteur cette saison et un nouveau joueur défensif ferait donc beaucoup de bien à Carlo Ancelotti. Dean Huijsen, qui évolue à Bournemouth, est dans le viseur des dirigeants madrilènes.

Cet hiver, le Real Madrid n’a pas cherché à se renforcer lors du mercato. Les dirigeants madrilènes ont quelques idées, mais ils préfèrent attendre l’été prochain pour lancer les grandes manœuvres. L’arrivée d’un nouveau défenseur sera alors sûrement une priorité.

Le Real Madrid a beaucoup de problèmes en défense

Dernièrement, le Real Madrid n’a pas eu beaucoup de chances en défense. L’équipe de Carlo Ancelotti a perdu Eder Militao et Dani Carvajal à cause de grosses blessures. De plus, David Alaba, qui était lui aussi blessé depuis longtemps, n'a fait son retour à la compétition que début janvier.

Le Real Madrid veut Dean Huijsen

Les dirigeants madrilènes ont donc déjà commencé à chercher la perle rare pour l’été prochain. D’après les informations de Mundo Deportivo, le Real Madrid serait très chaud sur la piste Dean Huijsen. Le joueur de 19 ans brille actuellement du côté de Bournemouth et le géant espagnol se verrait donc bien lui mettre le grappin dessus. Affaire à suivre…