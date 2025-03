Antoine Dupont sur TF1, catastrophe annoncée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le Tournoi des VI Nations a réussi des performances historiques en terme d'audience, France Télévisions peut commencer à craindre le pire. Et pour cause, TF1 envisagerait clairement de se positionner pour le rachat des droits de diffusion de la compétition à partir de 2026. Ce qui serait clairement une catastrophe pour France Télévisions.

Après une élimination très frustrante durant la Coupe du monde, contre l'Afrique du Sud, le XV de France était attendu au tournant pour le Tournoi des VI Nations. En année impaire, cela semble toujours plus compliqué pour les Bleus qui se déplacent en Irlande et en Angleterre. Et pourtant, cela n'a pas empêché les hommes de Fabien Galthié de remporter la compétition notamment grâce à une magnifique victoire à Dublin. Un parcours qui a d'ailleurs trouvé son public.

Antoine Dupont, son histoire d'amour avec une Miss France confirmée !

➡️ https://t.co/0jk3NwQolv pic.twitter.com/raBXIeuKiW — le10sport (@le10sport) March 17, 2025

Carton d'audience pour le Tournoi des VI Nations

En effet, France Télévisions a réalisé des records d'audience durant le Tournoi des VI Nations selon Médiamétrie qui révèle une audience moyenne de 7,3 millions de téléspectateurs sur l'ensemble des cinq matches du XV de France. Le dernier match contre l'Ecosse a même réuni 9,5 millions de téléspectateurs, avec une pointe à 10,7 millions et une part d’audience à 46,1%. Des chiffres très impressionnants qui s'étendent même aux autres matches. En moyenne, 2,7 millions de téléspectateurs étaient présents devant les autres rencontres du Tournoi des VI Nations soit une part d’audience de 24,5%. Un succès total pour France Télévisions qui attire toutefois les convoitises.

TF1 menace France Télévisions

En effet, TF1 souhaiterait acquérir les droits du Tournoi des VI Nations pour 2026 comme l'expliquait récemment le journaliste du Parisien Romain Baheux : « Les audiences ne sont pas juste bonnes, elles sont excellentes. Les Bleus ont battu hier soir le record pour un match dans le Tournoi en France, avec 9,5 millions de téléspectateurs devant France-Ecosse. Et en effet, les droits de diffusion de la compétition intéressent TF1, qui détient déjà ceux de la Coupe du monde et de la tournée d'automne. La première chaîne pourrait se positionner pour retransmettre les rencontres du Tournoi à partir de 2026, mais celles-ci sont toutes dans la liste des événements sportifs à diffuser en clair mise en place par le gouvernement. Cela signifie que TF1 doit passer sur son antenne, ou sur l'une des chaînes de son groupe comme TMC, un Italie-Galles ou un Ecosse-Irlande. Et payer pour cela, par extension ». Autrement dit, Antoine Dupont et ses potes pourraient prochainement débarquer sur TF1, ce qui serait une catastrophe pour France Télévisions qui perdraient une compétition qui lui permet de faire des cartons d'audience.