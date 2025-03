Neymar, le débat qui agite l’équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Désiré Doué est-il le nouveau Neymar ? De par ses célébrations, son style de jeu et sa précocité, l’attaquant de 19 ans du PSG coche beaucoup de cases similaires au Brésilien lorsqu’il avait son âge. Pour autant, Doué assure vouloir rester lui-même et refuse catégoriquement de se placer au-dessus de l’ancienne star du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone.

Désiré Doué ne s’en est jamais caché : il est admiratif de Neymar. Le style de jeu provocant du Brésilien ainsi que ses gestes techniques ont fait rêver le natif d’Angers pendant son enfance. Du haut de ses 19 ans, Doué a signé au PSG l’été dernier à l’instar de son idole sept ans plus tard et flambe sous Luis Enrique. Une nouvelle fois comme Neymar lors de son passage au FC Barcelone.

«Neymar, c'est un tout autre joueur et je vais essayer de rester moi-même et rester Désiré Doué»

En plus du jeu de Neymar, Désiré Doué est également comparé à Kylian Mbappé au niveau de ses facilités de communicant. Interrogé à ce sujet en conférence de presse mardi, Désiré Doué a vidé son sac à ce sujet. « Dans les deux cas, c'est très flatteur. Aujourd'hui, Kylian Mbappé c'est Kylian Mbappé. C'est un très grand joueur, parmi les plus grands du monde. De le côtoyer, j'espère pouvoir en tirer beaucoup conseils. Après j'ai ma personnalité, il a la sienne. Neymar, c'est un tout autre joueur et je vais essayer de rester moi-même et rester Désiré Doué ».

Un supporter des Bleus le met au-dessus de Neymar, Doué refuse

Au cours d’un entraînement à Clairefontaine ouvert au public, Désiré Doué a pris le temps de prendre des selfies avec différents supporters de l’équipe de France qui ont fait le déplacement afin de voir les Bleus à l’oeuvre. L’un d’entre eux a pris une vidéo face caméra en expliquant que Doué était plus fort que Neymar. Ce qu’a réfuté l’attaquant du PSG en rétorquant un « Non, non, non » avec le sourire aux lèvres. Fin du débat pour Désiré Doué qui ne s’assoit pas à la même table que son idole.