F1 : Hamilton chez Mercedes, le retour inattendu

Mercedes a du mal à tourner la page Lewis Hamilton. Le nom de l'ancien champion du monde britannique était encore présent dans l'esprit de Toto Wolff, le boss de Mercedes, durant lors du Grand Prix d'Australie dimanche dernier. Mais cette année, le pilote de 40 ans défend bien les couleurs de la Scuderia Ferrari.

Le jour d’après pour Mercedes. Sans Lewis Hamilton, l’écurie vient d’entamer une nouvelle saison de Formule 1. En Australie, elle s’est illustrée grâce à la troisième place de George Russel. Successeur de Lewis Hamilton, Kimi Antonelli termine juste derrière. Mercedes devrait donc jouer les trouble-fêtes derrière les deux grands favoris : Max Verstappen (Red Bull) et Lando Norris (McLaren), vainqueur du premier Grand Prix de la saison. En conférence de presse, Toto Wolff a dressé un bilan positif.

Mercedes se lâche sur l'après-Hamilton

« Nous quittons l’Australie avec de nombreux points positifs, mais aussi une saine dose de réalisme quant à notre place dans le classement. La W16 offre plus de stabilité aux pilotes : elle était moins sujette aux variations de performances en fonction des conditions, et a montré à certains moments une vitesse suffisante pour rivaliser avec les meilleurs. Il est clair que nous avons fait un grand pas en avant durant l’hiver. Notre objectif est désormais de libérer tout le potentiel et d’améliorer les performances. Nous sommes impatients de relever ce défi. » a confié le boss de Mercedes avant de se rendre en Chine pour la prochaine course.

Wolff encore habité par le souvenir d'Hamilton

Mais parfois, les habitudes restent. Et malgré son départ chez Ferrari, Lewis Hamilton était quelque part présent dans le paddock Mercedes. « J’avais l’impression qu’on avait trois pilotes. Je regardais « RUS », « ANT »… et « HAM ». Et puis, vous réalisez que Hamilton n’est plus avec nous… » a confié Wolff dans des propos rapportés par le média belge Le Soir.