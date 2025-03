Rabiot : Pierre Ménès s'excuse !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les banderoles à l'encontre d'Adrien Rabiot n'en finissent plus d'être commentées. En effet, pour son retour au Parc des Princes, le milieu de terrain de l'OM a été accueilli par des insultes qui le visaient lui, mais également ses parents, y compris son père, décédé en 2019. Invité à commenter la situation, Pierre Ménès a présenté ses excuses.

Le retour d'Adrien Rabiot au Parc des Princes aura été particulièrement houleux. Comme attendu, les supporters du PSG lui ont réservé un accueil très particulier, insultant notamment sa mère et s'en prenant à son père, décédé en 2019. Une situation dont Pierre Ménès n'avait initialement pas mesuré la gravité. Il s'en excuse après coup.

«Je vais commencer par des excuses»

« Je vais commencer par des excuses. L'excuse de ne pas avoir tout de suite saisi la gravité de ce qu'il s'est passé le soir du match. Il y a des explications à ça. Déjà parce que la retransmission de DAZN a quand même soigneusement occulté tous ces problèmes », regrette-t-il sur sa chaîne YouTube, avant de poursuivre.

DAZN pointé du doigt

« C'est maintenant devenu très habituel dans le monde du foot aseptisé de ne plus rien montrer aux gens. On occulte le côté informatif de l'image juste pour faire de la retransmission. Donc là il est évident que DAZN a voulu montrer la meilleure image possible du Clasico que ce soir sur le terrain et en dehors », ajoute Pierre Ménès.