Rabiot - OM : Marseille attaque le PSG !

Après avoir condamné les insultes envers Adrien Rabiot et sa mère, lors du Classique entre le PSG et l’OM, lundi dans un message publié sur les réseaux sociaux, Benoît Payan s’est de nouveau exprimé à ce sujet auprès de RMC Sport. Le maire de Marseille a réclamé des excuses de la part du PSG, qui selon lui doit être sanctionné par la LFP.

Lundi sur X, Benoît Payan a apporté son soutien à Adrien Rabiot et à sa famille, après les banderoles et chants insultants envers le milieu de terrain de l’OM dimanche au Parc des Princes contre le PSG (3-1). Dans un entretien accordé à RMC Sport, le maire de Marseille a de nouveau évoqué ce sujet ce mardi.

« Le PSG doit désormais s’excuser et surtout la Ligue doit prendre des sanctions »

« Quand on a vu ces banderoles, on était écœuré par la violence de ces attaques en-dessous de la ceinture contre sa mère et son père qui est décédé. C’est tout sauf du sport, c’est tout sauf du 'supporterisme', c’est tout sauf du football et ça ne devrait pas exister. Le Paris Saint-Germain doit désormais s’excuser et surtout la Ligue doit prendre des sanctions, cela ne peut pas rester impuni. Ça a dépassé les bornes. On touche au sacré. Ça touche son intimité et son histoire personnelle, il n’y a plus de limite. Je ne peux pas l’accepter », a déclaré Benoît Payan.

« C’est inimaginable de faire ce genre de choses »

« Il y a bien évidemment des insultes dans les stades, ce n’est pas quelque chose de fantastique, c’est également à condamner. Mais rien n’est comparable avec ce qui s’est passé. On n’a déjà subi des attaques racistes avec Nice, tout le monde l’a vu, mais s’en prendre à la mère de Rabiot et à son père décédé, c’est inimaginable de faire ce genre de choses », a ajouté Benoît Payan, qui attend une réponse ferme de la part de la LFP. « Maintenant, la Ligue doit sanctionner. Où se trouve le sport ? Vous imaginez ce qu’a vécu Rabiot sur la pelouse ? Il est resté digne jusqu’au bout malgré ces insultes. Je ne vais pas effectuer le travail de la Ligue, elle doit le faire elle-même et de la meilleure des façons. Je crois désormais que le PSG doit aussi s’excuser et prendre ses responsabilités. »