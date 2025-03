OM : Rabiot insulté, le PSG est interpellé sur les réseaux !

Axel Cornic

De retour pour la première fois au Parc des Princes depuis sa signature à l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot a été la cible des supporters du Paris Saint-Germain. La polémique ne s’est pas arrêtée là, puisque l’entourage du joueur a déjà annoncé des poursuites judiciaires et les soutiens se font de plus en plus nombreux.

Décidément, ce n’était pas la soirée d’Adrien Rabiot. Formé au PSG, le milieu de l’OM a été pris pour cible par ses anciens supporters tout au long de la rencontre de ce dimanche. Les insultes l’ont notamment visé lui ainsi que sa mère Véronique Rabiot, qui gère sa carrière depuis ses débuts.

« Tout mon soutien au joueur et à sa mère »

Depuis le coup de sifflet final de ce Classico, Rabiot a reçu des nombreux soutiens et ça vient également de personnalités hors-sport, comme ce lundi avec le maire de Marseille. « Les attaques directes contre Adrien Rabiot et sa famille sont intolérables. Tout mon soutien au joueur et à sa mère » a écrit Benoît Payan, sur son compte X.

« Je demande une réaction claire à la Ligue et au PSG »

« Ce genre de comportement n’est pas acceptable. Le football doit toujours nous rassembler ! » a poursuivi le maire de Marseille, réclamant une action de la part de la LNR, mais également de la part du PSG. « Je demande une réaction claire à la Ligue et au PSG ».