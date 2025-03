Rabiot : L'OM bientôt devant le tribunal !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG poursuit sa série d'invincibilité en Ligue 1. Le club parisien l'a emporté, à domicile, face à l'OM d'Adrien Rabiot (3-1). Cette rencontre a été chaude et a été marquée par les provocations des supporters parisiens, qui ont déployé plusieurs banderoles contre le milieu de terrain français. Dans l'une d'entre elles, les parents du joueurs ont été visés. L'OM se prépare à contre-attaquer.

Pour Adrien Rabiot, la ligne rouge a été dépassée. Chahuté lors du Classique entre le PSG et l’OM, le joueur français a été insulté par le public parisien. « La passion n’a pas d’âge, p*te de mère en fils. Loyauté pour les hommes, trahison pour les p*tes. Telle mère, tel fils » pouvait-on lire sur l’une des banderoles déployées ce dimanche au Parc des Princes.

PSG - OM : Le troll ultime sur les réseaux !

➡️ https://t.co/T5VId2PJ97 pic.twitter.com/aIeMhEQbLe — le10sport (@le10sport) March 17, 2025

Rabiot réagit aux insultes

Ce lundi, Rabiot a réagi sur son compte Instagram. Ses mots traduisent sa colère. « Insulter une mère, et un père décédé… Tout se paye un jour. Vous ne l’emporterez pas au paradis. Croyez-moi. Nasser (ndlr Al-Khelaïfi), tu peux avoir tout l’argent du monde et même plus, la classe ça ne s’achète pas » a confié le joueur de l’OM.

L'OM va porter plainte

Insultée, la mère d’Adrien Rabiot a déjà fait savoir qu’elle allait porter plainte. Selon RMC Sport, l’OM va également se diriger vers les tribunaux en soutien à son joueur. Un communiqué devrait être aussi publié dans les prochaines heures.