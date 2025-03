«L’un des meilleurs» : La masterclass à 38M€ du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent en conférence de presse ce lundi, Nuno Mendes a évoqué sa saison au PSG. Actuellement présent avec la sélection portugaise, le latéral gauche a évoqué ses ambitions et sa forme physique. Revenu à 100%, le joueur fait partie des meilleurs à son poste, même s'il a refusé de l'admettre devant les journalistes.

Depuis sa prolongation au PSG en février dernier, Nuno Mendes est sur un nuage. Revenu à une très bonne forme physique, le joueur portugais a étalé ses qualités athlétiques durant la double confrontation face à Liverpool en Ligue des champions, bloquant les assauts de Mohamed Salah. Aujourd’hui, le latéral gauche a gagné sa place au sein du PSG, mais aussi au sein de la sélection portugaise, qu’il a rejoint ce lundi, après sa victoire face à l’OM.

Nuno Mendes enfin au top !

En conférence de presse, Nuno Mendes a confirmé ses bonnes sensations du moment. « Ça se passe bien, oui. Jusqu'à présent, j'ai joué beaucoup de minutes, j'ai joué pratiquement tous les matchs. Je me sens bien, dans les bons moments, et c'est important d'être à 100 %. J'ai eu quelques blessures, mais maintenant, il faut se préparer pour les matchs à venir et se reposer, car enchaîner les matchs tous les trois jours est compliqué, il faut donc bien se reposer » a-t-il lâché.

« Le meilleur du monde ? J'ai mon opinion, bien sûr »

Une forme qui lui permet de s’affirmer comme le meilleur latéral gauche du moment ? Nuno Mendes ne veut l’admettre : « Je travaille chaque jour pour être le meilleur. Je fais mon travail, j'essaie d'aider l'équipe au maximum. Quant à être l'un des meilleurs arrières gauches du monde, ce n'est pas à moi de le dire. J'ai mon opinion, bien sûr, mais je ne vais pas la donner. » Par contre, le Portugais a été plus clair au moment d’évoquer ses objectifs avec le PSG et le Portugal. « Évidemment, au PSG comme en sélection, on se bat pour tous les titres et, bien sûr, tout joueur veut tout gagner » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Paris SG Infos.