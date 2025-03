Scandale Rabiot : Le gouvernement Macron sort du silence !

Axel Cornic

Les évènements survenus en marge du Classico entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain au Parc des Princes (3-1), ont énormément fait réagir. Adrien Rabiot ainsi que son entourage proche, ont été pris pour cible par une vague d’insultes et de banderoles injurieuses et les débats ont rapidement dépassé les simples frontières du football.

Le résultat de la rencontre est presque passé au second plan. Car c’est plutôt ce qui s’est passé dans les tribunes du Parc des Princes, qui fait débat. Les banderoles des supporters du PSG à l’encontre d’Adrien Rabiot ont provoqué des vives réactions et le joueur, son entourage ainsi que l’OM ont annoncé vouloir porter plainte.

De Zerbi : Coup de tonnerre pour son avenir à l’OM ?

➡️ https://t.co/3eRiRQEL7O pic.twitter.com/mqCpowHd4J — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) March 18, 2025

« Elle est où la ministre des Sports ? On ne l'entend pas là »

La mère de Rabiot, visée par un grand nombre de messages injurieux, s’est exprimée dans plusieurs médias lundi, réclamant des réactions des instance du football et du sport français. « Pourquoi il y a des matchs qui sont arrêtés et pas d'autres ? Adrien et moi ne sommes pas assez puissants » a déclaré Véronique Rabiot, sur France Info, avant d’interpeller la ministre des Sports. « Elle est où la ministre des Sports ? On ne l'entend pas là. Pourquoi on ne l'entend pas ? ».

« Moi aussi je voulais avoir un mot pour vous Adrien »

Justement, Mme Marie Barsacq était présente ce lundi soir à Clairefontaine, aux côtés de Philippe Diallo. Et comme le président de la FFF, elle a annoncé soutenir Adrien Rabiot. « Moi aussi je voulais avoir un mot pour vous Adrien, pour vous témoigner tout mon soutien, celui du ministère et du gouvernement parce que comme Philippe évidemment je condamne fermement les propos, les banderoles qui ont été tenus hier au match du PSG » a déclaré la ministre des Sports, dans une vidéo diffusée sur la chaîne officielle de la Fédération française de football.