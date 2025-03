PSG - Al-Khelaïfi : Le clash inattendu !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'Adrien Rabiot a eu droit, comme prévu, à de grosses attaques dimanche soir pour son retour au Parc des Princes sous le maillot de l'OM, la réaction de l'ancien titi du PSG et de son entourage ne s'est pas faite attendre. Sa mère a annoncé vouloir porter plainte, tandis que Rabiot a quant à lui clashé de manière inattendue et frontale Nasser Al-Khelaïfi sur Instagram.

«Loyauté pour les hommes, trahison pour les putes. Telle mère, tel fils. Vero, c’est lequel son vrai père ? Dehu, Fiorese, Cana ou Heinze ?», «Pute de mère en fils»... Voilà les banderoles insultantes préparées par les supportes du PSG qui attendaient Adrien Rabiot dimanche soir, pour la réception de l'OM en championnat (3-1 score final). L'ancien milieu de terrain francilien, pur produit issu du centre de formation du PSG, étant donc forcément attendu au tournant pour son retour au Parc des Princes. Et cette soirée va laisser des traces pour la suite.

PSG - OM : Le troll ultime sur les réseaux !

➡️ https://t.co/T5VId2PJ97 pic.twitter.com/aIeMhEQbLe — le10sport (@le10sport) March 17, 2025

La mère de Rabiot va porter plainte

Au micro de France Info, la mère de Rabiot a annoncé dans une premier temps une suite judiciaire à ces insultes : « Bien sûr, je vais déposer une plainte. Je ne comprends pas pourquoi le match n’a pas été arrêté. Je ne comprends pas pourquoi personne ne s’indigne. Je suis vraiment indignée, indignée, indignée vraiment de ce qui peut être dit, écrit, sans que personne ne réagisse », a indiqué Véronique Rabiot. Mais ce n'est pas tout.

Al-Khelaïfi ciblé par Rabiot !

Dans une story postée sur Instagram, Adrien Rabiot s'en est pris de manière pour le moins inattendue à Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, dans un clash teinté de menaces : « Insulter une mère, et un père décédé… tout se paye un jour. Vous ne l’emporterez pas au Paradis. Croyez-moi. Nasser, tu peux avoir tout l’argent du monde et même plus, la classe, ça ne s’achète pas », a publié le joueur de l'OM. La suite au prochain épisode...