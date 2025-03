Viré, il vole une superstar au PSG...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A la toute fin de l'année civile 2020, le PSG prenait la décision de se séparer de Thomas Tuchel. Un choix à double tranchant pour le club parisien puisque l'entraîneur allemand raflait la Ligue des champions quelques mois plus tard et empêchait le Paris Saint-Germain de recruter Harry Kane à l'été 2023...

La veille de Noël 2020 fut un mauvais souvenir pour Thomas Tuchel. En effet, le coach allemand fut convoqué dans la foulée de la victoire de son équipe face à Strasbourg (4-0) par le président Nasser Al-Khelaïfi et l'ex-directeur sportif Leonardo pour un licenciement. Et ce, bien qu'il fut celui qui emmena le club à sa seule et unique finale de Ligue des champions quelques mois plus tôt.

«Thomas Tuchel a été l'une des principales raisons pour lesquelles je suis allé au Bayern Munich»

Par la suite, Thomas Tuchel a brillé avec Chelsea en devenant champion d'Europe en 2021, puis a signé au Bayern Munich au printemps 2023. Il fut d'ailleurs la raison du choix d'Harry Kane de privilégier le club bavarois plutôt qu'au PSG qui le courtisait ardemment à l'époque... « Thomas Tuchel a été l'une des principales raisons pour lesquelles je suis allé au Bayern Munich. Je sais à quel point il est un bon entraîneur. Il apporte beaucoup d'énergie, d'enthousiasme et de passion lorsqu'il parle ».

«Impatient de commencer ce chapitre de l'histoire de l'Angleterre avec lui»

A présent sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel va retrouver Harry Kane qui n'est autre que son capitaine. De quoi l'envoyer au septième ciel comme avoué par ses soins en conférence de presse. « J'ai passé une très bonne saison avec lui la saison dernière. Je suis impatient de commencer ce chapitre de l'histoire de l'Angleterre avec lui ».