Playstation, retards… Les vilains défauts de Dembélé !

Aujourd’hui, Ousmane Dembélé est un autre joueur et un autre homme. En effet, la métamorphose est impressionnante pour le joueur du PSG, qui s’est désormais mué en grand professionnel. Le fait est que ça n’a pas tout le temps été le cas pour Dembélé et plus jeune, il avait bien des défauts.

A 27 ans, Ousmane Dembélé semble être aujourd’hui arrivé à pleine maturité. Et ça se ressent sur le terrain. En effet, le numéro 10 du PSG est dans une forme exceptionnelle actuellement, lui qui comptabilise 30 buts cette saison avec le club de la capitale. Professionnel, Dembélé ne l’a pas tout le temps été. Jacques Bayle qui l’a connu à Rennes s’en souvient d’ailleurs très bien.

« C’était un petit, il manquait de sérieux »

Pour La Provence, Jacques Bayle a raconté les défauts d’Ousmane Dembélé quand il était plus jeune à Rennes. « C’était un petit, il manquait de sérieux. Il fallait aller le chercher parce qu’il jouait à la Play, était toujours en retard. Des petits trucs mais jamais rien de méchant. C’est toujours pareil avec les surdoués. Ils doivent aussi travailler », a-t-il alors confié.

« Ce n’était jamais des retards de deux heures »

Il a poursuivi sur Ousmane Dembélé : « Ce n’était pas facile à gérer ? Ce n’était jamais des retards de deux heures. Le matin, il n’avait pas forcément envie de prendre le petit-déjeuner. Mais on ne peut pas trop lui en vouloir. Il était trop fort, trop tôt. Il lui a fallu du temps pour trouver sa plénitude. Je suis sûr qu’il va rester longtemps au plus haut niveau ».