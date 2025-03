PSG : «J'ai pitié», cette superstar s'est ridiculisée à Paris !

Amadou Diawara

Lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Mohamed Salah était méconnaissable contre le PSG de Luis Enrique. En effet, l'attaquant de Liverpool a été muselé par Nuno Mendes au Parc des Princes et à Anfield. Interrogé sur les Reds, Jamie Carragher n'a pas épargné la superstar égyptienne.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a eu la lourde tâche de se frotter à Liverpool, classé premier de la saison régulière. Auteur de deux grands matchs, le club de la capitale a validé son ticket pour le tour suivant à l'issue de la séance des tirs au but.

Salah était l'ombre de lui même contre le PSG

Lors du duel entre le PSG et Liverpool, Nuno Mendes s'est particulièrement illustré. En effet, le latéral gauche de Luis Enrique a réussi à contenir Mohamed Salah au Parc des Princes et à Anfield. En effet, la superstar des Reds n'a pas du tout été dangereux face au PSG. Ce qui n'a pas échappé à Jamie Carragher, consultant chez Sky Sports et CBS Sports Golazo.

«J'ai presque pitié pour Salah»

« La défaite de Liverpool en finale de la League Cup ? La semaine a mis en lumière les domaines dans lesquels ils doivent s'améliorer. Le manque de rythme est flagrant en attaque. J'ai presque pitié pour Salah, car il a été critiqué après les deux matchs contre le PSG alors que Nuno Mendes est peut-être le meilleur arrière gauche du monde, et il est fantastique. Il n'a pas fait grand-chose aujourd'hui. Mais il n'est pas aidé par les autres attaquants, ce n'est pas comme sous Jürgen Klopp, où Mané le soutenait, ou Firmino. Les autres attaquants de Liverpool sont de bons joueurs, pas des grands joueurs. Ils ont compté sur lui. J'ai vu beaucoup de critiques la semaine dernière, mais cela a mis en lumière la nécessité pour Liverpool de recruter deux attaquants, pas des joueurs de l'effectif, peut-être pour jouer aux côtés de Mo Salah, la saison prochaine, si possible. Liverpool semble en passe de remporter le championnat, et il y a beaucoup de points à améliorer, et je pense qu'ils y parviendront cet été », a déclaré Jamie Carragher, ancienne gloire de Liverpool, dans des propos rapportés par RMC Sport.