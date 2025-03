PSG - Dembélé : Le gros cadeau offert par Booba !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi, Ousmane Dembélé a partagé une story Instagram accompagnée du titre « N°10 ». Un clin d’œil apprécié par Booba, qui a invité la star du PSG mais aussi Désiré Doué et Nasser Al-Khelaïfi à son concert à l’UArena de Paris La Défense en octobre prochain. Peu après ce beau cadeau, le rappeur des Hauts-de-Seine en a remis une couche avec Dembélé.

Considéré comme le plus grand rappeur français de tous les temps, Booba n’a jamais caché son amour pour le PSG. Ayant grandi à Boulogne-Billancourt (92), Kopp semble apprécier cette version 2024-2025 du club parisien, avec plusieurs individualités se démarquant comme Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué.

Booba invite Ousmane Dembélé et le PSG à son concert

Ces dernières heures, alors qu’Ousmane Dembélé, actuellement présent avec l’équipe de France, a partagé une story accompagnée du titre « N°10 » du rappeur, Booba a apprécié ce geste. Ce dernier a alors invité le joueur du PSG mais également tout le club parisien à venir monter sur scène lors de ses concerts à l’UArena les 10, 11, et 12 octobre prochain. « Dembouz, fréro ça nous ferait plaisir que tu viennes sur scène avec nous à l’U Arena…Doué et toute l’équipe vous êtes les bienvenus !!! Nasser (Al-Khelaïfi) aussi le big boss », a écrit le rappeur sur Instagram.

« Ne me lâche pas Ousmane »

Peu après cette belle invitation, Booba en a remis une couche sur X cette fois. « Ne me lâche pas Ousmane, il y a des montres à gagner », a partagé avec humour le rappeur, le tout accompagné d’une photo des deux hommes ensembles il y a plusieurs années, et faisant directement référence au pari du numéro 10 parisien. Ce dernier pourrait remporter des montres de luxe s’il parvenait à un certain total de buts cette saison (30 selon certains médias). Reste désormais à savoir si Ousmane Dembélé et le PSG répondront favorablement à ce beau geste !