Zidane au PSG, l'événement qui a tout fait capoter !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si son nom a souvent été évoqué par devenir l’entraîneur du PSG, c’est lorsqu’il était encore joueur que Zinédine Zidane aurait pu rejoindre le club de la capitale. Comme indiqué par l’ancien agent Marc Roger, il avait proposé le Ballon d’Or 1998, ainsi que Christophe Dugarry, à Paris, alors entraîné par Luis Fernandez, mais Michel Denisot a finalement fait capoter l’affaire.

Ancien agent très influent dans les années 90, Marc Roger a failli placer Zinédine Zidane au PSG. Invité dans l’émission RMC Mercato ce jeudi, il a raconté comment le natif de Marseille, qui évoluait alors aux Girondins de Bordeaux, aurait pu devenir un joueur parisien, ainsi que Christophe Dugarry.

« Je parle de Zidane et Dugarry »

« Luis (Fernandez) est l’entraîneur du PSG, et donc je parle à Luis, je parle de Zidane et Dugarry. Je lui dis que les deux quitteront les Girondins de Bordeaux en fin de saison. Je lui parle des deux joueurs, Luis me dit qu’il est intéressé. Il me dit : “j'aimerais les rencontrer” », a déclaré Marc Roger.

« Je crois qu’à l’époque ça a un peu fâché Michel Denisot »

Marc Roger poursuit : « On a fait un rendez-vous chez Luis et malheureusement ça a été ébruité. Je crois qu’à l’époque ça a un peu fâché Michel Denisot. Rai a finalement prolongé et Zidane n’a pas signé au PSG et Michel Denisot a préféré prendre (Patrice) Loko plutôt que Christophe Dugarry. »