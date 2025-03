PSG : Doué discute à l’étranger !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en pleine montée en puissance avec le PSG, Désiré Doué a d'ailleurs été récompensé par Didier Deschamps puisqu'il connait actuellement sa toute première convocation en équipe de France. Et Mathys Tel, son ancien acolyte de Rennes qui évolue en Angleterre, évoque des contacts régulier avec le jeune phénomène du PSG.

Recruté par le PSG en provenance de Rennes pour 50M€ l'été dernier, Désiré Doué (19 ans) est en train de complètement changer de dimension depuis quelque temps. Le milieu offensif enchaine les performances XXL avec le club de la capitale, ce qui lui permet de faire ses premiers pas actuellement avec l'équipe de France. Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE, Mathys Tel se livre sur ses contacts avec Doué, avec qui il a été formé au Stade Rennais.

« On parle tout le temps »

« Oui, on parle tout le temps, j'ai regardé Liverpool (contre le PSG), lui aussi de temps en temps regarde mes matches. On a toujours cette relation de s'encourager car on sait qu'on n'est pas dans un monde facile, ce n'est pas toujours évident d'être dans le grand bain si tôt, on est toujours soudés », indique le jeune attaquant français de Tottenham sur son ami du PSG.

« C'est énorme ce qu'il fait »

« C'est énorme ce qu'il fait et mérité ce qui lui arrive, il travaille dur, je ne suis pas étonné qu'il soit en A et j'espère qu'il va y rester longtemps. Pour tout joueur passé par les équipes de France jeunes, c'est l'objectif d'atteindre les A », poursuit Mathys Tel au sujet de Désiré Doué.