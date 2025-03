Le PSG dans l’histoire, Luis Enrique annonce la couleur !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, le PSG s’est imposé sans trembler face à l’OM lors du Classique au Parc des Princes (3-1). Comptant désormais 19 points d’avance sur son dauphin marseillais, le club de la capitale pourrait être sacré dès la prochaine journée de championnat. De son côté, Luis Enrique entend bien plier le titre très rapidement.

Le PSG a fait un pas de plus vers son 13ème titre de champion de France. En battant l’OM ce dimanche soir au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique ont creusé un immense écart en tête de la Ligue 1.

Le PSG seul au monde en Ligue 1

Désormais, Paris compte 19 points d’avance sur l’OM, et ce dès la mi-mars. Une avance considérable, qui pourrait permettre au PSG d’être sacré dès le retour de la trêve internationale (le 29 mars) en cas de victoire sur la pelouse de l’ASSE, si l’OM venait à perdre, et si Monaco et Nice ne font pas mieux qu’un match nul. Interrogé à ce sujet, Luis Enrique ne s’est pas voilé la face.

« On veut gagner le titre le plus vite possible »

« En Ligue 1, on est bien engagés, on veut gagner le titre le plus vite possible. C’est la Ligue 1 française. Nous avons 19 points d’avance grâce à notre travail. Lille et Brest ont regardé leurs adversaires européens dans les yeux. Nous serions sans doute aussi bons dans une autre Ligue. On souhaite marquer l’histoire, il faut le faire avec de l’argent, une idée footballistique et un projet », a lâché le coach du PSG à l’issue de la rencontre.