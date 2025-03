Doué : «C’est mort», l’accord qui ne passe pas !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A 19 ans, Désiré Doué va découvrir l'équipe de France. Le joueur a été convoqué par Didier Deschamps pour la double confrontation face à la Croatie en quarts de finale de la Ligue des champions. Une décision qui a provoqué une secousse en Côte d'Ivoire, son pays d'origine, qui espérait le convaincre de rejoindre les Eléphants.

Après Wesley Fofana et Manu Koné, un autre joueur d’origine d’ivoirienne a fait le choix de défendre les couleurs de la France. Âgé de 19 ans, Désiré Doué a pris une autre trajectoire que celle de son frère, Guéla, membre des Éléphants depuis l’année dernier. Le joueur du PSG pourrait connaître sa première sélection face à la Croatie jeudi. Cette nouvelle a fait l’effet d’un coup de tonnerre en Côte d’Ivoire.

Doué a discuté avec la Côte d'Ivoire

« Il y a bien eu des discussions depuis 2 ans. C’était une piste plus que plausible. Du fait du statut de la Côte d’Ivoire aujourd’hui en Afrique et la présence de Guela avec les éléphants. Le joueur y a pensé fortement. Mais quand vous avez fait toutes vos classes en France, que ça marche avec le PSG, ça pèse pas mal dans la balance. Donc oui la Côte d’Ivoire y croyait mais savait aussi que c’était un dossier compliqué. Sa convocation n’a pas été une surprise comme vous pouvez l’imaginer. Donc sans rancune, tout le monde est content pour lui et on est plutôt focus sur les qualifications à la Coupe du monde qui démarrent la semaine prochaine. Affaire classée » a déclaré Malick Traoré, journaliste pour La Nouvelle chaîne ivoirienne.

La déception en Afrique

Pour Stéphane Mafia, journaliste à JTV, cette décision est difficile à digérer. «Je pense que la Côte d’Ivoire et la FIF ont pris la sélection de Désiré Doué en équipe de France avec beaucoup de regrets et de déception. Chaque Ivoirien et Ivoirienne, que ce soit à la fédération ou en sélection, rêvait de voir Doué évoluer sous la tunique orange blanche et verte. D’un point de vue général, tout le monde ici est attristé. Chaque Ivoirien a ce ressenti-là. On y croyait tous. Il y avait cette lueur d’espoir pour qu’il puisse évoluer avec les Éléphants. L’espoir tant attendu est mort. Il a opté pour la France » a-t-il lâché dans des propos rapportés par Foot Mercato.