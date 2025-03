PSG - Désiré Doué : C'est le choc en Afrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En très grande forme avec le PSG, Désiré Doué a été convoqué pour la première fois avec l'équipe de France. Une convocation qui va définitivement l'écarter de la Côte d'Ivoire, sélection pourtant choisie par son frère Guela. Par conséquent, côté ivoirien, la décision de Désiré Doué fait grincer des dents.

Seule surprise de la première liste de l'année de Didier Deschamps, Désiré Doué va découvrir l'équipe de France. Une juste récompense compte tenu de la saison qu'il réalise avec le PSG. Mais surtout, les Bleus peuvent s'assurer de conserver l'ancien Rennais qui aurait pu opter la Côte d'Ivoire compte tenu des origines de son père. C'est d'ailleurs l'option choisie par son son frère, Guela Doué, qui évolue à Strasbourg et qui compte déjà 22 sélections avec les Éléphants. Malick Traoré, journaliste pour La Nouvelle chaîne ivoirienne s'est d'ailleurs confié au sujet du choix de Désiré Doué.

La Côte d'Ivoire ne digère pas le choix de Doué

« Il y a bien eu des discussions depuis 2 ans. C’était une piste plus que plausible. Du fait du statut de la Côte d’Ivoire aujourd’hui en Afrique et la présence de Guela avec les éléphants. Le joueur y a pensé fortement. Mais quand vous avez fait toutes vos classes en France, que ça marche avec le PSG, ça pèse pas mal dans la balance. Donc oui la Côte d’Ivoire y croyait mais savait aussi que c’était un dossier compliqué. Sa convocation n’a pas été une surprise comme vous pouvez l’imaginer. Donc sans rancune, tout le monde est content pour lui et on est plutôt focus sur les qualifications à la Coupe du monde qui démarrent la semaine prochaine. Affaire classée », assure-t-il auprès de Foot Mercato.

«Chaque Ivoirien et Ivoirienne rêvait de voir Doué évoluer sous la tunique orange blanche et verte»

En revanche, Stéphane Mafia, journaliste à JTV, réagit de façon moins compréhensive au choix de Désiré Doué : « Je pense que la Côte d’Ivoire et la FIF ont pris la sélection de Désiré Doué en équipe de France avec beaucoup de regrets et de déception. Chaque Ivoirien et Ivoirienne, que ce soit à la fédération ou en sélection, rêvait de voir Doué évoluer sous la tunique orange blanche et verte. D’un point de vue général, tout le monde ici est attristé. Chaque Ivoirien a ce ressenti-là. On y croyait tous. Il y avait cette lueur d’espoir pour qu’il puisse évoluer avec les Éléphants. L’espoir tant attendu est mort. Il a opté pour la France. »