PSG : Un joueur de Deschamps arrive, ça se confirme

Ibrahima Konaté pourrait bien rejoindre son fossoyeur la saison prochaine. Eliminé par le PSG en huitièmes de finale de Ligue des champions, le défenseur français de 25 ans se rapprocherait d'un retour vers la capitale. Le natif de Paris n'a toujours pas prolongé son contrat et reste à l'écoute des offres.

Le PSG pourrait piocher chez son adversaire pour se renforcer la saison prochaine. Selon la presse anglaise, le club parisien penserait à Ibrahima Konaté pour densifier sa défense centrale. Un intérêt qui est antérieur au huitième de finale de Ligue des champions entre le PSG et Liverpool. Et ce samedi, TBR Football annonce que ça sent bon dans ce dossier…

Le départ de Konaté prend forme

Car malgré de nombreuses discussions, Konaté refuse toujours de signer un nouveau contrat. Le joueur français a refusé toutes les offres proposées, ce qui jette un double sur sa volonté de poursuivre l’aventure avec les Reds. Le PSG peut donc y croire dans ce dossier, même si la concurrence commence à s’organiser.

Deux équipes débarquent

Le média britannique évoque un intérêt du Real Madrid. Dernièrement, deux autres équipes ont fait savoir qu’elles étaient partantes pour le recruter lors du prochain mercato estival : Chelsea et le FC Barcelone. Konaté a donc l’embarras du choix, même si certaines rumeurs annoncent qu’il serait tenté par un retour à Paris, sa ville natale.