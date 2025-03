L’OM choisi à la place du PSG, la signature que tous les Marseillais attendent ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La rupture du partenariat entre Pernod Ricard et le PSG a suscité un vif soulagement à Marseille, où le maire Benoît Payan espère désormais voir la célèbre marque renouer avec ses racines phocéennes. Une collaboration avec l’OM qui ravirait à coup sûr les supporters, qui étaient montés au créneau en septembre dernier.

C’est un partenariat qui aura été de courte durée. En septembre dernier, après plusieurs années de collaboration, le PSG officialisait un partenariat officiel avec Pernod Ricard pour faire du groupe l'unique fournisseur de champagne et de spiritueux du club de la capitale. De quoi faire polémique à Marseille, alors que la marque est historiquement rattachée à la cité phocéenne. Alors que les supporters de l’OM avaient brandi la menace d’un boycott, le maire de la ville Benoît Payan avait quant à lui « demander des explications ».



« Je n’étais pas content de voir ça, franchement on n’a pas bien compris. Il y a beaucoup de choses à lui dire, d’abord je vais lui demander comment et pourquoi on en arrive à aller soutenir le PSG, avait confié Benoît Payan sur BFM Marseille Provence. Est-ce qu’il faut y voir le fait que les Marseillais envahissent Paris et prennent la main sur le PSG ? Ça, c’est le côté positif. »

Benoît Payan espère « qu’un partenariat de ce type se mette en place » avec Marseille

Finalement, Pernod Ricard avait rapidement renoncé à collaborer avec le PSG, ce dont s’est félicité le maire de la cité phocéenne, qui « s’est réjoui comme des milliers de Marseillais » de ce retrait « tout en espérant qu’un partenariat de ce type se mette en place avec la terre d’origine du groupe : Marseille », apprend-on dans les colonnes du Parisien. Au vu des réactions du début de la saison, la ville de Marseille accueillerait très favorablement une collaboration entre le groupe et l’OM, mais le quotidien francilien précise qu’aucun détail n’a filtré concernant d’éventuels projets ou discussions avec le club présidé par Pablo Longoria.