OM : Départ de De Zerbi, la réunion d’urgence !

Axel Cornic

La presse italienne fait peur à l’Olympique de Marseille, évoquant depuis plusieurs jours déjà un possible départ de Roberto De Zerbi. Ce dernier serait vraisemblablement prêt à faire son grand retour en Serie A, avec la Juventus qui penserait notamment à lui pour remplacer Thiago Motta.

Arrivé l’été dernier pour un projet de trois ans, Roberto De Zerbi affronte une fin de saison bouillante. Les deux défaites consécutives, dont celle face au PSG, ont en effet permis aux principaux poursuivant de l’OM de revenir dans la course à la deuxième place de Ligue 1. Mais ce n’est pas la seule inquiétude à Marseille...

De Zerbi déjà sur le départ ?

De plus en plus de doutes entourent l’avenir de Roberto De Zerbi, qui pourrait bien se laisser tenter par un retour en Serie A. Plusieurs gros clubs s’intéresseraient à lui et cela serait notamment le cas de l’AC Milan ainsi que de la Juventus. A Turin, on penserait au coach de l’OM pour remplacer un Thiago Motta plus fragilisé que jamais.

La Juventus met la pression sur Thiago Motta

D’après les informations de TMW, une réunion d’urgence aurait eu lieu ce lundi au lendemain de la lourde défaite de la Juventus face à la Fiorentina (3-0). Les dirigeants bianconeri auraient rencontré Thiago Motta pour lui fixer certains objectifs, notamment la pacification d’un vestiaire en pleine ébullition. Reste à voir si cela sera suffisant pour sauver son poste, avec l’équipe qui a chuté à la 5e place de Serie A.