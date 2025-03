OM - De Zerbi : Dembélé le plonge dans un long cauchemar !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche soir, le PSG s'offert l'OM avec une belle victoire au Parc des Princes (3-1). C'est, une fois n'est pas coutume, Ousmane Dembélé qui a mis les Parisiens sur le chemin de la victoire. Un nouveau but pour l'international français terrible pour le club phocéen. De quoi hanter les pensées de Roberto De Zerbi pendant un moment.

L'OM a beau avoir montré un beau visage, ça n'a pas été suffisant pour faire tomber le PSG. Même si le but d'Amine Gouiri a donné un peu d'espoir, la bande à Ousmane Dembélé était trop forte. L'international français a d'ailleurs poursuivi sur son excellente lancée de 2025. Le numéro 10 du PSG a ainsi ouvert le score, son 30ème but de la saison, avec toutefois un peu de réussite.

« Le groupe est devenu une équipe unie et forte »

Ce but d'Ousmane Dembélé va provoquer des cauchemars chez Roberto De Zerbi. En effet, après le Classique face au PSG, l'entraîneur de l'OM a expliqué : « Tu peux perdre contre le PSG, c'est sûrement l'équipe la plus forte d'Europe en ce moment. Avant, il y avait les joueurs, mais il manquait l'équipe. Maintenant, ils ont les joueurs et l'entraîneur qui a fait que le groupe est devenu une équipe unie et forte. C'est très difficile de jouer contre eux ».

« Je vais en faire des cauchemars jusqu'à Reims »

« Ce qui fait que je rentre chez moi triste, ce sont ces trois buts bêtes qu'on a encaissés, ils étaient tous évitables. Le premier, je pense que je vais en faire des cauchemars jusqu'à Reims », a raconté ensuite Roberto De Zerbi.