L’OM plombé, l’annonce surprenante du PSG !

Ce dimanche soir, l’OM s’est incliné logiquement sur la pelouse du Parc des Princes face au PSG (3-1). Encore trop friables, les Marseillais ont été punis par des Parisiens cliniques, mais auront su montrer un visage bien plus conquérant. A l’issue de la rencontre, le coach Luis Enrique a tenu à féliciter la formation de Roberto De Zerbi.

Le Classique aura tenu toutes ses promesses. Avec un avant-match animé par le rappeur SDM, le Parc des Princes s’est rapidement chauffé pour la réception de l’OM ce dimanche soir. Dans une rencontre marquée par le retour d’Adrien Rabiot face à ses anciens supporters, le PSG s’est logiquement imposé (3-1), et dispose désormais de 19 points d’avance sur son dauphin marseillais.

« Le Classico, c’est toujours un match spécial pour le club, les joueurs »

Après la rencontre, Luis Enrique est revenu sur l’atmosphère présente au Parc des Princes. « C’était un match difficile. Le Classico, c’est toujours un match spécial pour le club, les joueurs, les supporters. Avec la tension, on a senti une petite atmosphère de Ligue des champions. On n’a pas du tout affiché le niveau de fluidité habituel, mais on a mérité de gagner le match », a ainsi lâché le coach espagnol en conférence de presse d’après-match. Si son équipe a parfaitement géré la rencontre quelques jours seulement après une bataille éprouvante face à Liverpool en Ligue des Champions, l’entraîneur du PSG a néanmoins reconnu que l’OM avait bien joué, et ce malgré l’animosité entre les deux clubs.

« Marseille a montré de la personnalité »

« Un match compliqué ? Marseille a montré de la personnalité. C’est une équipe de haut niveau, c’était le deuxième Classico de De Zerbi. Aujourd’hui, j’ai senti que c’était un match de niveau Champions League, avec beaucoup de tensions, comme celui contre Liverpool. On aurait pu faire mieux, mais on est content d’avoir été meilleur qu’eux. Et puis, avec ses supporters, c’est une semaine grandiose pour nous », conclut Luis Enrique.