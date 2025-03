OM : Rabiot file chez le psy après son transfert !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La déclaration d'amour d'Adrien Rabiot à l'OM ne passe pas à Turin. Plusieurs journalistes italiens ont raclé le milieu de terrain français de 29 ans, qui a mis du temps avant de véritablement s'imposer à la Juventus. Ces difficultés l'ont conduit à aller consulter des psychologues après son transfert en 2019.

Enfant de la banlieue parisienne, Adrien Rabiot a déclaré sa flamme à l’OM. Au cours d’un entretien accordé à DAZN, l’ancien milieu de terrain du PSG et de la Juventus s’est dit surpris par tant d’amour. « C’est vrai que depuis que ce que je vis ici, cet amour que les gens me donnent, je ne l'ai pas connu ailleurs. Ici, j'ai l'impression d'être vraiment reconnu à ma juste valeur » avait-il lâché. Une sortie qui a provoqué la colère de certains journalistes, qui ont réglé leur compte avec Rabiot.

OM : Danger avec la mère de Rabiot ?

Rabiot se fait allumer en Italie

« Maintenant, le joueur passe avant l’équipe. Je vais vous donner un exemple de quelque chose qui me rend fou. J’ai entendu Rabiot parler… Nous l’avons attendu 4 ans. Maintenant, je ne suis pas du genre à critiquer, mais est-ce que nous nous souvenons de Rabiot ? Combien d'années la Juve l'a-t-elle attendu avant qu'il réalise une bonne saison ? J'ai attendu 4 ans. Il avait un salaire énorme et la Juve l'a toujours défendu. Je suis allé leur rendre visite plusieurs fois et ils l'ont vraiment traité comme Zidane » a confié Mark Iuliano.

« Il avait des psychologues qui le suivaient »

Le journaliste en a profité pour lâcher une révélation sur le passage de Rabiot à la Juventus. « La Juventus a cru en toi, ils t'ont proposé le même contrat de 7 millions et tu leur as dit non malgré tout. Désormais, le seul endroit où il se sent compris, c'est à Marseille, alors qu'à Turin, il avait des psychologues qui le suivaient du matin au soir parce qu'il n'arrivait pas à s'intégrer » a-t-il lâché à TV Play.