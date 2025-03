OM : Rabiot recalé en direct pour un transfert !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeudi, Didier Deschamps a révélé sa liste des joueurs convoqués en Equipe de France pour affronter la Croatie la semaine prochaine à l'occasion des quarts de finale de la Ligue des nations. Parmi les 24 joueurs appelés, on retrouve notamment Adrien Rabiot, qui avait marqué les esprits pour son retour lors du dernier rassemblement. Mais sa forme du moment à l'OM ne fait pas de lui un joueur indispensable pour certains observateurs, à commencer par Daniel Riolo.

Présent dans la liste des joueurs convoqués par Didier Deschamps, Adrien Rabiot est un joueur qui dispute pratiquement toutes les minutes avec l'OM depuis qu'il est arrivé au club en septembre dernier. Le milieu de terrain français n'est pourtant pas un joueur si indispensable sur le terrain et la décision de Didier Deschamps de lui faire confiance pour le match face à la Croatie n'est pas évidente pour tout le monde. Pour Daniel Riolo, Corentin Tolisso aurait davantage mérité une sélection selon lui.

Deschamps n'a pas vraiment fait de surprises

Pour ce quart de finale de Ligue des nations, Didier Deschamps a choisi de faire confiance à une liste de joueurs assez classique. Désiré Doué fera sa première avec les Bleus alors qu'au milieu de terrain Adrien Rabiot est encore réquisitionné. Très en vue avec l'OL en ce moment, Corentin Tolisso aurait eu sa place d'après Daniel Riolo. « Tolisso mérite 1000 fois d’être en équipe de France. Là, en plus, en championnat, il est bon. (…) Dans la liste, il ne me semble que forcément il y ait partout des joueurs… Allez, je ne suis plus à ça près cette semaine donc on va enchainer pour faire hurler cette fois les Marseillais comme ça j’aurais tout le monde sur le dos en une semaine » amorce l'éditorialiste dans l'After Foot de RMC.

« Tolisso, c'est au-dessus de Rabiot »

Peu convaincu par les prestations d'Adrien Rabiot à l'OM, Daniel Riolo assure qu'il aurait fait un choix différent, en faveur de l'homme aux 28 sélections en Equipe de France mais aucune depuis 2021. « Honnêtement, vraiment, Tolisso c’est au-dessus de Rabiot. Il n’y a même pas un polaroïd pour moi. Comment ça je ne suis pas objectif ? C’est mon avis. Je préfère les qualités de Tolisso, je préfère tout de chez Tolisso. Je préfère tout. Demain, je suis le directeur sportif d’un club, j’ai le choix entre les deux, je prends Tolisso les yeux fermés. C’est comme ça » explique-t-il.