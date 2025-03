OM : Le coup de fil crucial, il réclame son transfert !

Thomas Bourseau

Du côté de l'Olympique de Marseille, il y a eu du mouvement pendant la fenêtre hivernale des transferts. Amine Gouiri a été l'une des quatre recrues bouclées par le directeur du football du club phocéen. Medhi Benatia a d'ailleurs fait une révélation en interview pour Téléfoot à ce sujet.

Le mercato a une nouvelle fois été chaud dans la cité phocéenne. Et pour cause, pas moins de quatre joueurs s'y sont installés en les personnes de Luiz Felipe Ramos, Amar Dedic, Ismaël Bennacer ainsi qu'Amine Gouiri. L'attaquant de 25 ans formé à l'OL et passé par l'OGC Nice avant de signer au Stade Rennais en 2022 a quitté la Bretagne pour le soleil de Marseille.

Amine Gouiri a joué sa carte à fond pour l'OM

Prix du transfert ? 19M€ hors bonus en remplacement d'Elye Wahi parti à l'Eintracht Francfort pour 29M€ en comprenant les divers bonus convenus dans les discussions entre les dirigeants des deux clubs. Une opération rendue possible par Amine Gouiri en personne qui aurait incité son ancienne direction à négocier son départ pour l'Olympique de Marseille d'après Medhi Benatia.

«Il a aussi fait un petit peu le forcing avec les dirigeants de Rennes pour expliquer que c'était vraiment sa volonté»

« Je l'ai appelé, je lui ai fait part de notre intérêt. J'ai senti tout de suite un garçon qui avait envie de venir, qui était enchanté. Je sais qu'il a aussi fait un petit peu le forcing avec les dirigeants de Rennes pour expliquer que c'était vraiment sa volonté ». a affirmé le directeur du football de l'OM en entrevue avec Téléfoot pour la rubrique La Story de l'émission dominicale de TF1.