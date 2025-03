OM : L’annonce qui va faire rêver les supporters !

La rédaction

Avant le Classique, Lorik Cana croit en une victoire possible de l’OM face au PSG malgré la débâcle lors du match aller. Pour l’ancien Olympien, les Marseillais doivent aborder ce match avec ambition et détermination. Une victoire permettrait aussi de creuser l’écart avec Nice et Lille, consolidant ainsi la deuxième place.

Le PSG reçoit l’OM ce dimanche pour le Classique, une rencontre qui s’annonce particulièrement compliquée pour les Olympiens. Face à un PSG en pleine confiance après son élimination de Liverpool en Ligue des champions, la tâche s’annonce ardue. Pourtant, Lorik Cana, ancien joueur de l’OM de 2005 à 2009 et formé au PSG, estime que Marseille a des raisons d’y croire malgré la lourde défaite 3-0 lors du match aller.

«Une victoire à la portée de l’OM»

Dans une interview accordée à La Provence, l’ancien défenseur de l'OM affiche son optimisme : «Je pense sincèrement qu'une victoire est à la portée de l'OM. Cette équipe est capable de faire mal à tout le monde en Ligue 1. Si l’approche du match est bonne, que les distances sont vite trouvées, le milieu et l’attaque pourront faire des différences. Il faut y aller avec l’envie de réaliser un grand match. La victoire, tout le monde la veut, mais l’essentiel est aussi d’en retirer quelque chose collectivement. Ce Clasico doit permettre à l’OM de continuer à se construire, à gagner en maturité pour l’avenir.»

Une belle opportunité pour l’OM

L’OM a également l’occasion de faire une bonne opération au milieu d’une période compliquée. Avec le match de nul de Nice (1-1) et la défaite de Lille (1-0), les hommes de Roberto De Zerbi ont l’opportunité de prendre cinq points d’avances en cas de victoire face au PSG, bien qu’un match nul ravirait les supporters et les dirigeants olympiens. Quoi qu'il en soit, l'OM est déjà assuré de rester deuxième à l'issue de cette 26e journée.