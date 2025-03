«Méchant», un joueur de l’OM se fait balancer !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans son histoire, l'OM a eu l'occasion de voir passer beaucoup de joueurs qui ont animé les terrains de Ligue 1. A quelques heures du duel face au PSG qui s'annonce très animé, d'anciens joueurs se rappellent qu'il était parfois dangereux de se frotter à certains adversaires. C'est le cas de Xavier Gravelaine, ancien joueur du PSG et de l'OM dans les années 1990.

Alors que le match entre le PSG et l'OM s'annonce très tendu, d'anciens joueurs se souviennent qu'ils ont eu fort à faire lors de ces fameux duels. Pour Xavier Gravelaine, ancien milieu offensif, le joueur le plus dangereux qu'il a eu à affronter était sans aucun doute un joueur marseillais. C'est Carlos Mozer, ancien joueur brésilien ayant joué à Marseille entre 1989 et 1992, qui a été désigné.

OM : «Le PSG a très peur», il balance cash !

➡️ https://t.co/PMh976OHUx pic.twitter.com/ouvSKMtZfQ — le10sport (@le10sport) March 16, 2025

Un joueur violent à l'OM ?

Au cours de sa carrière entre 1988 et 2004, Xavier Gravelaine a eu l'occasion de croiser beaucoup de joueurs et certains n'hésitaient pas à aller au contact de l'adversaire de manière violente. « Le joueur le plus méchant que j’ai affronté ? Carlos Mozer (joueur de Marseille entre 1989 et 1992). Autant je n'ai jamais eu de problèmes avec "Caso" (Bernard Casoni), Basile (Boli) ou (Éric) Di Meco, mais Mozer y allait pour faire mal, à tout moment. Si tu commençais à le trimballer et qu'il pouvait te laisser la cheville par terre, il le faisait. Ce n'était pas le cas de mon "Basilou", qui était plus maladroit » explique-t-il à L'Equipe.

Des débordements attendus

Ce dimanche soir à l'occasion du duel entre le PSG et l'OM, les supporters ont prévu une ambiance de feu et on s'attend même à ce que le match soit interrompu. Sur le terrain, la tension pourrait aussi monter d'un cran entre deux équipes rivales. Reste à savoir si les Parisiens sauront perpétuer leur forme actuelle pour dominer comme d'habitude leurs adversaires.