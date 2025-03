PSG - Rabiot : Les coulisses de la provocation de l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche soir, le Classique entre le PSG et l'OM au Parc des Princes s'annonçait électrique. La raison ? Le retour d'Adrien Rabiot dans la capitale. L'accueil a été brulant et il faut dire que Roberto De Zerbi a ajouté un peu d'huile sur le feu en donnant le brassard de capitaine au Français. Certains y ont vu une provocation, mais les explications de l'entraîneur de l'OM sont différentes.

Pour affronter le PSG, Roberto De Zerbi avait réservé quelques surprises dans son 11 de départ. Mason Greenwood était ainsi à nouveau sur le banc de touche et l'autre choix inattendu concernait le brassard de capitaine. A l'OM, il était la propriété de Leonardo Balerdi dernièrement, mais ce dimanche soir, c'est Adrien Rabiot qu'il l'a récupéré. De quoi éléctrifier un peu plus le Classique et le retour de l'international français au PSG.

Forcément, ce choix de donner le brassard de capitaine à Adrien Rabiot au moment d'affronter le PSG en a interpellé plus d'un. Des explications ont donc été demandées à Roberto De Zerbi. En conférence de presse, l'entraîneur de l'OM a alors fait savoir : « Pourquoi Rabiot était-il capitaine ? Parce que quand quelqu'un est en difficulté, surtout dans mon équipe, dans ma famille, les autres doivent vraiment se serrer autour de cette personne, s'unir. J'ai parlé avec Balerdi et je lui ai dit que j'avais pensé à cette solution, et Balerdi m'a absolument dit qu'il était partant pour le faire ».

« J'ai parlé avec les autres joueurs d'expérience de l'équipe, Rongier, Kondogbia, Rulli, Maupay, Bennacer, et tout le monde était d'accord. Et comme il a été sifflé par tout le stade, je pense que c'était juste, au final, qu'il rentre au Parc des Princes avec le maillot de l'OM et le brassard. Je pense que c'était quelque chose de très beau au final. Et c'est quelque chose qui te pousse aussi, c'est quelque chose qui aide l'esprit footballistique que j'aime », a poursuivi Roberto De Zerbi à propos d'Adrien Rabiot.