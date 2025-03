Mbappé - Real Madrid : Un transfert retentissant annoncé en direct ?

La rédaction

Le Real Madrid traverse une saison compliquée, et si Kylian Mbappé était initialement au centre des critiques, c’est désormais Vinicius Jr qui attire les reproches. Pierre Ménès estime que l’attitude du Brésilien représente un problème pour l’équipe. Mundo Deportivo a relancé un débat : Mbappé joue-t-il mieux sans Vinicius ? Certains pensent que le Français exploite mieux son potentiel sans l'ailier brésilien à ses côtés.

Le Real Madrid connaît une saison assez particulière. Si la Maison Blanche est toujours dans la course au titre en Liga et encore engagée en Ligue des champions, le Real semble moins dominateur qu’à l’accoutumée. Si l’arrivée de Kylian Mbappé a, dans un premier temps, été ciblée, c’est au tour de Vinicius d’être au centre des critiques.

«Vinicius est un problème pour le Real»

Pour Pierre Ménès, l’ailier brésilien, au club depuis 2018 et sous contrat jusqu'en 2027, a fait son temps au Real Madrid et devrait partir, possiblement l'été prochain :

«Je pense qu’au-delà de ses performances en baisse, l’attitude globale de Vinicius est un problème pour cette équipe. Je pense que le Real va tenter de le solutionner d’une façon ou d’une autre.»

Mbappé meilleur sans Vinicius ?

Le média espagnol Mundo Deportivo a notamment écrit à ce sujet :

«Mbappé paraissait plus libéré dans son jeu et le Real Madrid en profitait. En seconde période, Ancelotti a fait entrer Vinicius. Le Brésilien a généré du danger depuis l’aile gauche et avec lui sur le terrain, la vérité est que Mbappé a été très peu en vue, pour ne pas dire inexistant, dans cette zone du terrain. Et c’est là que surgit à nouveau la grande question, Mbappé joue-t-il mieux sans Vinicius à ses côtés ? C’est un débat qui dure depuis un certain temps et beaucoup pensent que c’est le cas, que le Français exploite au maximum son potentiel sans le Brésilien à ses côtés.»