Clash avec Mbappé : Griezmann attendu pour une explication !

Après avoir connu une véritable déception en ne prenant pas la succession d’Hugo Lloris en tant que capitaine de l’équipe de France, Antoine Griezmann a pris sa retraite internationale en septembre dernier. Si des possibles tensions avec Kylian Mbappé ont circulé, Pierre Ménès lui, estime que le joueur de l’Atlético de Madrid aurait du s’expliquer à ce propos.

Ce lundi après-midi, Kylian Mbappé a officiellement effectué son retour à Clairefontaine. Absent lors des rassemblements d’octobre et de novembre 2024, le capitaine des Bleus va reprendre son brassard pour les prochaines rencontres. Une équipe de France qui est désormais orpheline d’Antoine Griezmann, qui a annoncé sa retraite internationale en septembre, après un Euro manqué.

Griezmann, une retraite internationale qui fait jaser

Alors qu’il confiait publiquement avoir été déçu de ne pas récupérer le capitanat en mars 2023 suite au départ d’Hugo Lloris, le génie de l’Atlético de Madrid a donc décidé de raccrocher avec les Bleus. Pour Pierre Ménès, Griezmann aurait dû revenir plus en détail sur les raisons de son choix, et de possibles tensions avec Kylian Mbappé.

« S’il y autant de supputations là-dessus c’est de sa faute »

« On en sait rien, puisque depuis qu’il a annoncé sa retraite internationale, il n’a donné aucune ITV ni aucune explication à ce sujet, explique l’ancien consultant Canal + sur sa chaîne YouTube Pierrot le Foot. Il a juste dit ‘c’est fini’. S’il y autant de supputations là-dessus c’est de sa faute parce qu’il ne donne pas les clés pour expliquer sa position. Est-ce qu’il est parti parce qu’il se sent en baisse physiquement ? Parce qu’il n’a pas aimé la façon dont Deschamps l’a traité ? Parce que Mbappé a eu le brassard et pas lui ? Parce qu’l ne supporte pas Mbappé ? Je n’en sais rien moi, mais tout est ouvert parce que le mec ne dit rien. Donc s’il ne dit rien, il ne faut pas qu’il se plaigne que tout le monde y aille de sa théorie. »